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Коронавирус установили у спикера парламента Литвы Виктории Чмилите-Нильсен. Об этом политик в четверг сообщила в фейсбуке.
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
© DELFI / Tomas Vinickas

"К сожалению, на этот раз тест на covid-19 положительный. Придется радикально изменить повестку дня и закрыться дома. Мои коллеги по фракции получили отрицательные ответы, а я пополнила ряды больных", – пишет она.

Чмилите-Нильсен сказала, что симптомов у нее нет.

"Знаю, что будет разная оценка моей работы на этой неделе. Я все делала так, как рекомендовала парламентская канцелярия – на всех встречах была в маске, соблюдала расстояние, не пожимала руки. Я соблюдала максимум безопасности. Я работала, поскольку мы видим, какова сейчас ситуация в парламенте. Все еще много вопросов без ответов", – сказала спикер.

"Я верю, что если не на этой, то на следующей неделе многое успокоится, мы сможем заняться другой деятельностью, созидательной. Завтра сообщу о дополнительных мерах, которые, если не снимут полностью, то значительно уменьшат напряжение в отношениях с оппозицией", – продолжила она.

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