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В четверг вечером коронавирус установили у работника магазина Norfa, который находится в Вильнюсе, на проспекте Саванорю, 176.
Ночью продезинфицировали все помещения магазина. Сейчас выясняют, с кем из работников контактировал больной.
О сложившейся ситуации Norfa информировала Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ).
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