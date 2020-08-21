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В четверг вечером коронавирус установили у работника магазина Norfa, который находится в Вильнюсе, на проспекте Саванорю, 176.
norfa, sunkvežimis,
norfa, sunkvežimis,
© DELFI

Ночью продезинфицировали все помещения магазина. Сейчас выясняют, с кем из работников контактировал больной.

О сложившейся ситуации Norfa информировала Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ).

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