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В пятницу вечером выяснилось, что коронавирусом заболел один из работников ЗАО Kauno autobusai. По словам гендиректора компании Миндаугаса Григялиса, этот водитель пассажиров не возил.
Коронавирус установили у работника Kauno autobusai
© Kauno savivaldybė

Информацию о заболевшем работнике компании Delfi подтвердил Григялис.

"Этот человек пассажиров не возил. Он управляет хозяйственным транспортом. Сейчас выясняют, с кем из сотрудников он контактировал, проводят тестирование", – сказал он.

"Я сам с ним не говорил, но коллеги сказали, что он почувствовал симптомы гриппа, ему посоветовали пройти тестирование и подтвердили диагноз. Это первый случай в нашей компании. Я не могу сказать, где он заразился. Не знаю, в больнице ли он", – сказал глава компании.

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Он сказал, что обследуют всех работников компании.

"Сейчас не планируем тестировать всех водителей - и автобусов, и троллейбусов, поскольку у них разные базы, но, я думаю, что надо проверить всех", – сказал Григялис.

В пресс-релизе Каунасский муниципалитет, что в пятницу в компании Kauno autobusai работала бригада врачей. Сообщалось, что, возможно, обнаружили и второй случай COVID-19. Всех работников проверят в выходные дни.

Муниципалитет уверяет, что оба работника с пассажирами не работали.

Мэрия напоминает, что у жителей города есть возможность профилактически провериться на коронавирус. Для этого надо позвонить по номеру 1808 и сказать "каунасец на профилактический анализ".

В пятницу в полдень в общественном транспорте Каунаса вернули меры безопасности. Пассажиры не могут войти через переднюю дверь, кроме того, водители больше не продают талоны.

Пассажирам рекомендуют надевать маски и соблюдать дистанцию.

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