Коронавирус установили у работника центра общественного здравоохранения, дежурившего в аэропорту

Специалист был изолирован, ему оказывают необходимую помощь. Работавшие с ним коллеги находятся на карантине. Это значит, что работников НЦОЗ стало меньше. Представитель Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене сказала Delfi, что на данный момент дома изолированы 102 их работника.

По словам главы Минздрава Аурелиюса Вериги, этот факт только подтверждает, что инфекция не выбирает, врач, медсестра или специалист – он опасен для всех. Поэтому беречь себя должны все.

"Специалисты центра общественного здравоохранения, знания и руки которых сейчас на вес золота, - это люди, которые провели огромную работу в аэропортах. Они вместе с врачами работают на передовой ради нашего успеха в этой сложной ситуации. Это вместе с тем очень важный сигнал - каждый должен сделать все, чтобы защитить себя и других. Еще раз прошу всех сплотиться. Не надо повторять ошибки других стран, уносящие человеческие жизни", – сказал Верига.

Сейчас ищут волонтеров, которые могут помочь НЦОЗ в повседневной работе. За помощью обратились в университеты, коллегии, которые готовят специалистов. Минздрав призывает людей соблюдать указания врачей и учреждений, т.е. максимально избегать мест скопления людей, по возможности работать из дома, при живом общении соблюдать расстояние, особое внимание уделять гигиене рук, поверхностей и т.д. Если у вас появились симптомы, то звоните в скорую, сами ни в коем случае не покидайте дом.

По данным на 9 ч. 25 марта в Литве было 255 случаев заболевания коронавирусом. Скончались 4 человека.