Пресс-служба МО подтвердила, что у работника министерства две недели назад был установлен коронавирус (COVID-19). Заболевший находился в министерстве всего несколько часов, он в ту неделю работал удаленно, а его перемещение по зданию было ограничено, он соблюдал все требования безопасности - был в маске и перчатках.

После положительного диагноза на COVID-19 в помещениях, где находился этот человек, провели дезинфекцию, выявили все контакты. Контактировавшие сдали анализы и были изолированы на 14 дней, у всех результаты были отрицательными.

По данным МО, заболевший работник лечится дома, находится под наблюдением врача, а на работу вернется, когда выяснится, что он здоров.

"Мы хотим обратить внимание на то, что с началом карантина, большая часть работников МО работает удаленно. Те, кто не может работать удаленно, работают по графику так, чтобы снизить количество контактов до минимума, прямых совещаний нет, у работников есть средства защиты.

Все помещения в министерстве регулярно дезинфицируют и проветривают Работники соблюдают расстояние. Каждый день измеряют температуру приходящих на работу", - сказано в комментарии.