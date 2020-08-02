Коронавирус установили у работницы интернет-магазина Barbora

"Остается сожалеть, что коронавирус не обошел стороной нашу работницу. У нее есть симптомы простуды, однако общее ее состояние неплохое. Сейчас наш приоритет - здоровье работников и клиентов", - сказал Андрюс Микалаускас, директор Barborа.
27 июля женщина почувствовала недомогание, на работе у нее измерили температуру и отпустили домой. Установили четыре близких контакта – они изолированы. Профилактически на коронавирус проверят всех работников.
На этой неделе Barbora снова вернулась к работе в карантинном режиме. Вернули не только маски и перчатки, но и временно нет возможности заплатить за товары курьеру при доставке. Кроме того, действует рекомендация соблюдения 2 м дистанции.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
За выходные больше 20 человек в Литве получили штрафы за появление в магазинах без маски (60)
С 1 августа в Литве вернули обязательное ношение масок в...
Вильнюс готовится к возможной второй волне коронавируса: как будем жить до Рождества (68)
В Литве снова выросло количество новых случаев...
Решение литовских властей выплатить одноразовое пособие на детей радовало семью недолго (61)
На прошлой неделе в Литве начали переводить...
В Вильнюсе не останется нелегальных гаражных массивов (17)
До конца сентября 2020 года владельцев металлических...
В Литве - 17 новых случаев коронавируса (23)
За минувшие сутки в Литве установили 17 новых случаев...