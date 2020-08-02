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2 августа был получен положительный результат теста на COVID-19 работницы интернет-магазина Barbora, которая работает в столичном магазине Maxima bazė. Женщина не работала с 27 июля, находилась в самоизоляции, а результат теста был получен в воскресенье.
Коронавирус установили у работницы интернет-магазина Barbora
© DELFI / Andrius Ufartas

"Остается сожалеть, что коронавирус не обошел стороной нашу работницу. У нее есть симптомы простуды, однако общее ее состояние неплохое. Сейчас наш приоритет - здоровье работников и клиентов", - сказал Андрюс Микалаускас, директор Barborа.

27 июля женщина почувствовала недомогание, на работе у нее измерили температуру и отпустили домой. Установили четыре близких контакта – они изолированы. Профилактически на коронавирус проверят всех работников.

На этой неделе Barbora снова вернулась к работе в карантинном режиме. Вернули не только маски и перчатки, но и временно нет возможности заплатить за товары курьеру при доставке. Кроме того, действует рекомендация соблюдения 2 м дистанции.

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