Коронавирус установили у пациентки Каунасской республиканской больницы

"Информация была получена поздно вечером. Пациентка по возрасту входит в группу риска", – сказала глава Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.
Насколько я знаю, ее кажется собирались перевести в паллиативное отделение, но не перевели, поскольку выявили коронавирус", – прибавила она.
По словам Лингене, пока неясно, как пациентка заразилась.
"Сейчас коллеги интенсивно работают в больнице", – сказала она.
По словам Лингене, нехорошо, если больница станет очагом вируса.
"Это нехороший знак. (...) Я надеюсь, что не станет очагом, но если и в таких учреждениях появляется, надо принимать особые меры", – сказала она.
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