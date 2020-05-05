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Один из 4 новых случаев коронавируса, установленный в понедельник, был установлен у пациентки Каунасской республиканской больницы, сообщает Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ).
Коронавирус установили у пациентки Каунасской республиканской больницы
© DELFI / Domantas Pipas

"Информация была получена поздно вечером. Пациентка по возрасту входит в группу риска", – сказала глава Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.

Насколько я знаю, ее кажется собирались перевести в паллиативное отделение, но не перевели, поскольку выявили коронавирус", – прибавила она.

По словам Лингене, пока неясно, как пациентка заразилась.

"Сейчас коллеги интенсивно работают в больнице", – сказала она.

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По словам Лингене, нехорошо, если больница станет очагом вируса.

"Это нехороший знак. (...) Я надеюсь, что не станет очагом, но если и в таких учреждениях появляется, надо принимать особые меры", – сказала она.

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