Коронавирус установили у еще одного работника сети Maxima

"Мы готовы к таким ситуациям, действуем в соответствии с согласованным с ответственными ведомствами планом. Женщина пришла на работу 31 июля. Через час позвонили из Национального центра общественного здравоохранения и сообщили, что коронавирус установили у ее родственника, за которым она в последнее время ухаживала. Ей сказали, что она должна сдать анализы и изолироваться. По нашим данным, она чувствует себя хорошо, находится дома", – сказала представитель Maxima Эрнеста Дапкене.

Выяснилось, что за этот час 31 июля работница с коллегами ни разу не контактировала.

1 августа был диагностирован коронавирус у работницы Maxima в Паневежисе, на ул. Клайпедос, 92. Она работала до 30 июля. В тот день сообщила, что на работе у ее мужа установили коронавирус, поэтому женщина изолировалась и сдала тест.

За все время коронавирусом заболели 13 работников Maxima, пятеро из них уже выздоровели.