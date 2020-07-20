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20 июля коронавирус установили у еще одного работника компании Lifosa. Напомним, что работников проверяют после того, как у одного из них уже установили новый вирус. Больной находится в изоляции.
„Lifosa“
„Lifosa“
© Bendrovės nuotr.

Анализы взяли у 95 работников кедайняйского предприятия. Инициатор исследования - компания. 17 июля коронавирус установили у одного работника цеха по производству серной кислоты. Анализы у работников взяли специалисты каунасского мобильного пункта.

"Мы продолжаем превентивную проверку и другие меры для защиты работников и жителей Кедайняй от распространения коронавируса. Мы сотрудничаем со специалистами Национального центра общественного здравоохранения", – сказал гендиректор АО Lifosa Йонас Дастикас.

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По его словам, цех и другие помещения завода регулярно дезинфицируют. Ужесточен порядок попадания на территорию компании. Все работники с началом карантина обеспечены средствами защиты.

Руководство компании просит работников использовать средства защиты и ограничивать контакты. В столовой еду дают только на вынос.

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