Он сказал, что сегодня утром звонил Пранцкетис, но Гентвилас ответил ему, что это не его дело - надо звонить в парламентскую канцелярию.
"Я не обязан делать заявления для СМИ, поэтому попросил обратиться в Он сказал, что сообщил. Одним словом, мне сказали, что сегодня около 10 ч. был получен такой результат", - сказал Гентвилас.
По его словам, сейчас канцелярия обязана расследовать все контакты Пранцкетиса.
Напомним, что 18 ноября о коронавирусе сообщил бывший член парламента, представитель Движения либералов Гинтарас Вайчекаускас. Либералы вчера сдали тест на COVID-19, чтобы участвовать в сегодняшнем заседании парламента.
"Подхватить болезнь можно в любом месте, сегодня все члены фракции сдали анализы. Завтра планируем принять участие в заседании парламента. Надеюсь, завтра будет ответ. Может, на этом все и закончиться", – сказал в среду BNS староста фракции Движения либералов Гентвилас.
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