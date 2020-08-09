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В воскресенье сообщается о 21 новом случае коронавируса. Большая часть новых случаев – 14 - зарегистрирована в Каунасском округе, 5 – в Вильнюсском, 2 – в Утенском. Три из новых случаев - привозные - из Франции, Беларуси и Великобритании, остальные заразились в результате контактов с больными.
Коронавирус установили у еще двух работников Театра оперы и балета
© DELFI / Josvydas Elinskas

Почти у всех заболевших есть симптомы. Бессимптомную форму диагностировали лишь у 3 из 21 заболевших. 10 новых случаев связаны с зарегистрированными ранее очагами.

Обстоятельства заражения 5 человек пока неясны. Национальный центр общественного здравоохранения сообщает, что немалая часть людей заразилась от своих родственников или коллег, некоторые – во время публичных мероприятий.

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Двое зарегистрированных в Каунасе связаны с экскурсией "Ишлаужас-Таураге", всего с этим очагом связаны 13 случаев.

Один человек - член семьи заболевшего работника Kauno autobusai, еще один случай в Каунасе связан с турниром по настольному теннису (это третий случай в этом очаге).

Один заболевший сказал, что заразился во время посещения циркового представления в Каунасе. Коронавирус установили и у двух певцов хора Каунасской филармонииpa, они находились в изоляции.

Один человек вернулся из Франции - у него также диагностировали инфекцию.

3 из 5 заболевших в Вильнюсском округе связаны с уже известными очагами – у двух работников Литовского национального театра оперы и балета. Сейчас проверяют всех работников театра.

Заболел один вернувшийся из Беларуси человек, обстоятельства заражения еще одного неизвестны.

Один из двух случаев в Утене - привозной (из Англии), второй связан с зарегистрированным очагом.

Во всех случаях выявили контакты, их изолировали на 14 дней.

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