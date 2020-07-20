Коронавирус установили у двух специалистов Службы занятости

В Молетском отделении работают 15 человек. В выходные отделение было продезинфицировано и закрыто до 3 августа. Работники находятся в изоляции. Все услуги жителям предоставляют дистанционно, консультанты по-прежнему будут работать с клиентами.

Все отделения Службы занятости в Литве обеспечены превентивными средствами. Клиентов просят звонить по телефону или регистрироваться по интернету. Всего в Литве есть 5 департаментов и 70 отделений Службы занятости, в них работают 1200 специалистов.