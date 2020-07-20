aA
В минувшие выходные работницы молетского отделения Службы занятости получили положительный результат анализов на коронавирус. У одной из них были незначительные симптомы, у другой никаких симптомов не было. Обеих женщин проверили, а в субботу получили ответ. Ни одна из женщин не контактировала с клиентами.
Коронавирус установили у двух специалистов Службы занятости
© DELFI / Andrius Ufartas

В Молетском отделении работают 15 человек. В выходные отделение было продезинфицировано и закрыто до 3 августа. Работники находятся в изоляции. Все услуги жителям предоставляют дистанционно, консультанты по-прежнему будут работать с клиентами.

Все отделения Службы занятости в Литве обеспечены превентивными средствами. Клиентов просят звонить по телефону или регистрироваться по интернету. Всего в Литве есть 5 департаментов и 70 отделений Службы занятости, в них работают 1200 специалистов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

В Литве зарегистрировано 15 новых случаев коронавируса (11)

В Литве в общей сложности зарегистрировано 1947 случаев...

В шести муниципалитетах Литвы на этой неделе будут активно тестировать на COVID-19 (8)

Жителей Тракайского, Шальчининкайского, Шакяйского,...

Новые правила: изолироваться должны жители Литвы, вернувшиеся с популярных курортов (41)

Жителям Литвы, отдыхавшим в Хорватии, с 20 июля придется...

Литовцы до сих пор жалуются на длинные очереди: как можно быстрее попасть к врачу? (45)

Почти каждый день Delfi слышит жалобы читателей об...

Число снова растет: за сутки в Литве подтверждено 17 случаев коронавируса (61)

В Литве за последние сутки установили 17 новых случаев...

TOP новостей

Rolanda Lingienė

Специалист после появления очага коронавируса в Каунасе: некоторым компаниям грозят санкции (7)

После того как поступила информация о том, что...

Новые правила: изолироваться должны жители Литвы, вернувшиеся с популярных курортов (41)

Жителям Литвы, отдыхавшим в Хорватии, с 20 июля придется...

Коронавирус установили у двух специалистов Службы занятости (6)

В минувшие выходные работницы молетского отделения...

Электростанция, которая почти 60 лет производила электричество: проведено уникальное испытание (15)

Электростанция в Электренай все еще работает. Два...

В Литве зарегистрировано 15 новых случаев коронавируса (11)

В Литве в общей сложности зарегистрировано 1947 случаев...

|Maža didelių žinių kaina