Коронавирус установили у двух специалистов Службы занятости

В Молетском отделении работают 15 человек. В выходные отделение было продезинфицировано и закрыто до 3 августа. Работники находятся в изоляции. Все услуги жителям предоставляют дистанционно, консультанты по-прежнему будут работать с клиентами.
Все отделения Службы занятости в Литве обеспечены превентивными средствами. Клиентов просят звонить по телефону или регистрироваться по интернету. Всего в Литве есть 5 департаментов и 70 отделений Службы занятости, в них работают 1200 специалистов.
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