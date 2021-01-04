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Депутат парламента Литвы Вилия Таргамадзе 3 января на своей странице в Facebook сообщила об ухудшении своего самочувствия. Немногим раньше, 30 декабря, депутат поделилась информацией о том, что у нее диагностирован COVID-19.
Vilija Targamadzė
Vilija Targamadzė
© DELFI / Šarūnas Mažeika

30 декабря Вилия Таргамадзе в Facebook написала:

"Дорогие, будьте осторожны, берегите себя и берегите других. Пусть Новый год станет годом надежды и успеха. А все проблемы рано или поздно уходят. НУЖНЫ ОПТИМИЗМ И НАДЕЖДА.

Хочу принести извинения за то, что не ответила и в ближайшее время не отвечу на Ваши многочисленные сообщения. Все будет зависеть от моего состояния. COVID-19 не обошел стороной и меня".

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Она поделилась фотографией положительного теста на коронавирус.

Teigiamas Vilijos Targamadzės COVID-19 testas
Teigiamas Vilijos Targamadzės COVID-19 testas
© Facebook

Несмотря на пожелания скорейшего выздоровления, коварная болезнь так просто не уходит. 3 января Таргамадзе сообщила:

"Спасибо за заботу и предложенную помощь. Я тронута вашей добротой. У меня двустороннее воспаление легких. Мы с врачами говорим о дальнейшем лечении. Вызвали скорую.

Очень прошу, не сердитесь, но у меня нет сил отвечать на Ваши сообщения. Пока я буду общаться только с врачами. У меня нет сил на общение. Можете писать в FB. Когда смогу, напишу Вам. Но на звонки и смс-сообщения у меня нет сил отвечать. Надеюсь на понимание. Спасибо. Везли под кислородной маской".

Vilija Targamadzė
Vilija Targamadzė
© Facebook

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