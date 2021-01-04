30 декабря Вилия Таргамадзе в Facebook написала:
"Дорогие, будьте осторожны, берегите себя и берегите других. Пусть Новый год станет годом надежды и успеха. А все проблемы рано или поздно уходят. НУЖНЫ ОПТИМИЗМ И НАДЕЖДА.
Хочу принести извинения за то, что не ответила и в ближайшее время не отвечу на Ваши многочисленные сообщения. Все будет зависеть от моего состояния. COVID-19 не обошел стороной и меня".
Она поделилась фотографией положительного теста на коронавирус.
Несмотря на пожелания скорейшего выздоровления, коварная болезнь так просто не уходит. 3 января Таргамадзе сообщила:
"Спасибо за заботу и предложенную помощь. Я тронута вашей добротой. У меня двустороннее воспаление легких. Мы с врачами говорим о дальнейшем лечении. Вызвали скорую.
Очень прошу, не сердитесь, но у меня нет сил отвечать на Ваши сообщения. Пока я буду общаться только с врачами. У меня нет сил на общение. Можете писать в FB. Когда смогу, напишу Вам. Но на звонки и смс-сообщения у меня нет сил отвечать. Надеюсь на понимание. Спасибо. Везли под кислородной маской".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В частные клиники Литвы поступают запросы в связи с вакциной от коронавируса: есть несколько препятствий (20)
Как только в Литву пришли первые партии вакцины от...
Главный эпидемиолог Литвы: ситуация с распространением коронавируса стабилизируется (5)
Главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене сказала,...
В Литве диагностирован 1361 новый случай коронавируса, скончались 25 человек (7)
В Литве за минувшие сутки диагностирован 1361 новый...
Коронавирус установили у депутата парламента Литвы Таргамадзе (8)
Депутат парламента Литвы Вилия Таргамадзе 3 января на...
Аналитик: в ближайшие 7-10 дней станет ясно, будет ли улучшение ситуации иметь долгосрочный эффект (19)
В воскресенье правительство решило продлить...