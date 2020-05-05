Коронавирус установили у четырех пациентов Каунасской республиканской больницы

"После того как вирус установили у первой пациентки, проверили всех 94 пациента терапевтического отделения. Коронавирус подтвердился еще у 3 пациентов", – сказала BNS представитель больницы Юрате Кузмицкайте.

Контакт с заболевшими мог быть у 90 человек.

"Информация была получена поздно вечером. Пациентка по возрасту входит в группу риска", – сказала глава Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене о первом случае заболевания.

"Насколько я знаю, ее кажется собирались перевести в паллиативное отделение, но не перевели, поскольку выявили коронавирус", – прибавила она.

По словам Лингене, пока неясно, как пациентка заразилась.

"Сейчас коллеги интенсивно работают в больнице", – сказала она.

По словам Лингене, нехорошо, если больница станет очагом вируса.

"Это нехороший знак. (...) Я надеюсь, что не станет очагом, но если и в таких учреждениях появляется, надо принимать особые меры", – сказала она.