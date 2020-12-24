Коронавирус унес жизнь медсестры, работавшей с ковидными больными

"Это очень болезненная утрата, поскольку медсестра работала на передовой, в отделении для больных с температурой, ответственно выполняла все поставленные перед ней задачи и старалась помочь больным", – писал он.
"Я выражаю глубокие и искренние соболезнования близким погибшего героя", – писал Томкус.
По случаю праздников мэр призвал жителей соблюдать действующие ограничения, беречь свое здоровье и здоровье своих близких.
В Литве от COVID-19 скончались 1143 больных, еще 572 умерли по другим причинам.
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