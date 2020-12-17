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Коронавирус унес жизнь известного мажейкяйского предпринимателя, владельца крупной компании A.В.
Коронавирус унес жизнь известного мажейкяйского предпринимателя
© AFP / Scanpix

59-летний мужчина скончался в Сантаришкской клинике.

Из-за вызванных COVID-19 осложнений в середине ноября его положили в Мажейкяйскую больницу, где он провел около недели. Позже состояние больного ухудшилось, поэтому пациента перевезли в Клайпедскую больницу, а оттуда - в Сантаришкскую клинику.

Это не первая утрата в Мажейкяй. 17 декабря портал Delfi сообщал, что в среду от коронавируса скончался известный мажейкяйскуй хирург. Врачу было 57 лет.

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Директор Мажейкяйской больницы Сигитас Кактис сказал, что всего в Мажейкяйской больнице этот вирус унес жизни 37 пациентов. 7 из них были переведены сюда из других больниц из-за ухудшения состояния.

Мажейкяй после Шяуляй был городом, где фиксировался один из самых высоких уровней заболевания коронавирусом в Литве. По данным Центра регистра, показатель заболеваемости в Мажейкяйском муниципалитете за последние 14 дней составляет 1173,2 случая на 100 000 жителей.

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