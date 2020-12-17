Коронавирус унес жизнь известного мажейкяйского предпринимателя

59-летний мужчина скончался в Сантаришкской клинике.
Из-за вызванных COVID-19 осложнений в середине ноября его положили в Мажейкяйскую больницу, где он провел около недели. Позже состояние больного ухудшилось, поэтому пациента перевезли в Клайпедскую больницу, а оттуда - в Сантаришкскую клинику.
Это не первая утрата в Мажейкяй. 17 декабря портал Delfi сообщал, что в среду от коронавируса скончался известный мажейкяйскуй хирург. Врачу было 57 лет.
Директор Мажейкяйской больницы Сигитас Кактис сказал, что всего в Мажейкяйской больнице этот вирус унес жизни 37 пациентов. 7 из них были переведены сюда из других больниц из-за ухудшения состояния.
Мажейкяй после Шяуляй был городом, где фиксировался один из самых высоких уровней заболевания коронавирусом в Литве. По данным Центра регистра, показатель заболеваемости в Мажейкяйском муниципалитете за последние 14 дней составляет 1173,2 случая на 100 000 жителей.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава Минздрава Литвы: люди даже не обращаются в медучреждения за помощью (52)
Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис не скрывает –...
"У нас такой социализм, который со стороны трудно понять": ученый-экономист о сельском хозяйстве Беларуси и колхозах (35)
Александр Лукашенко не упускает случая, чтобы заявить...
Директор Утенской больницы с больными коронавирусом не работает, но хочет получить 6000 евро (10)
В Литве врачи, работающие с больными коронавирусом...
Президент Литвы: вакцинация от коронавируса в Литве должна начаться 27 декабря (26)
Президент Литвы Гитанас Науседа по телефону говорил...
Премьер-министр Литвы: если жители на Рождество будут обходить ограничения, в январе ждет еще одна волна (168)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...