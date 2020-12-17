aA
Коронавирус не выбирает жертвы, им заболевают и от него умирают все – болеют и умирают даже врачи, борющиеся с этим вирусом.
Коронавирус унес жизнь известного литовского врача
© Augustas Didžgalvis

В среду вечером Литовский союз врачей сообщил о смерти члена своего правления. Врач скончался от COVID-19. По данным источника Delfi, скончался известны хирург Мажейкяйской больницы, который лечил больных коронавирусом, 57-летний Г.Б. (близкие врача просили не называть его имя и фамилию). Эту информацию подтвердила и Мажейкяйская больница.

Директор больницы Сигитас Кактис сказал Delfi, что врач работал хирургом. Он скончался в среду вечером, а заболел почти месяц назад – 20 ноября. 25 ноября из дома его перевезли в Шяуляйскую больницу.

Статьи по теме:
Ландсбергис: если карантин не будет соблюдаться, будет введено чрезвычайное положение  (36)
В Литве диагностировано 3159 новых случаев коронавируса и 30 смертей  (10)

"У него было легочное заболевание, о котором он не знал. Основная причина смерти - воспаление легких, это было сопутствующее заболевание, которое привело к такому исходу. А так, молодой еще человек... Сначала лечился дома, 25 ноября его перевезли в Шяуляйскую больницу, там он и находился до вчерашнего дня. До этого был относительно здоровым человеком, оперировал, лечил, хотя и были у него жалобы на дыхательную систему, но они не были явными", – сказал Кактис.

Delfi напоминает, что это не первый врач в Литве, который скончался от коронавируса. В конце октября скончалась семейный врач Шилутской поликлиники Sveikatos darna Евгения Мицкене.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Премьер-министр Литвы: если жители на Рождество будут обходить ограничения, в январе ждет еще одна волна (55)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...

По всей Литве полиция проводит рейды: некоторым водителям приходится поворачивать назад (6)

В Литве со среды вступил в силу режим карантина ,...

TOP новостей

Премьер-министр Литвы: если жители на Рождество будут обходить ограничения, в январе ждет еще одна волна (55)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...

Ландсбергис: если карантин не будет соблюдаться, будет введено чрезвычайное положение (36)

Председатель правящей партии консерваторов Габриэлюс...

Премьер-министр Литвы: если люди по-прежнему будут активно передвигаться, введем комендантский час (8)

Если люди по-прежнему будут активно передвигаться,...

Спикер парламента Литвы: в случае необходимости введем режим чрезвычайного положения  Сквернялис удивлен (4)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...

Премьер Литвы: если жители будут собираться в торговых центрах придется принимать меры (10)

В ответ на критику в связи с закрытием...