Коронавирус унес жизнь известного литовского врача

В среду вечером Литовский союз врачей сообщил о смерти члена своего правления. Врач скончался от COVID-19. По данным источника Delfi, скончался известны хирург Мажейкяйской больницы, который лечил больных коронавирусом, 57-летний Г.Б. (близкие врача просили не называть его имя и фамилию). Эту информацию подтвердила и Мажейкяйская больница.
Директор больницы Сигитас Кактис сказал Delfi, что врач работал хирургом. Он скончался в среду вечером, а заболел почти месяц назад – 20 ноября. 25 ноября из дома его перевезли в Шяуляйскую больницу.
"У него было легочное заболевание, о котором он не знал. Основная причина смерти - воспаление легких, это было сопутствующее заболевание, которое привело к такому исходу. А так, молодой еще человек... Сначала лечился дома, 25 ноября его перевезли в Шяуляйскую больницу, там он и находился до вчерашнего дня. До этого был относительно здоровым человеком, оперировал, лечил, хотя и были у него жалобы на дыхательную систему, но они не были явными", – сказал Кактис.
Delfi напоминает, что это не первый врач в Литве, который скончался от коронавируса. В конце октября скончалась семейный врач Шилутской поликлиники Sveikatos darna Евгения Мицкене.
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