Представитель Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Дайва Размувене сказала, что не надо оценивать скончавшихся только по возрасту. Этот вирус губителен и для более молодых людей, если у них есть хронических заболевания. В Литве самый молодой скончавшийся от коронавируса человек был младше 50 лет. Самому старшему было больше 100 лет.

"По данным на 28 октября зарегистрировано 144 смертей. Из них – 76 мужчины и 68 - женщины. Двоим не было и 50 лет. Самому молодому из скончавшихся было 47 лет", – заметила Размувене.

Больше всего смертей зарегистрировано в группе 80–89 лет (55). В группе 70–79 лет скончались 38, в группе 60–69 лет – 25, 90–99 лет – 14, 50–59 – 9 человек. Одному скончавшемуся было больше 100 лет.

Практически у всех скончавшихся от коронавируса в Литве были хронические заболевания. Только в одном случае еще нет данных, ведется расследование.

"В числе хронических заболеваний на первом месте - болезни сосудов и сердца, нередко онкологические болезни, сахарный диабет и другие болезни внутренних органов", – сказала эпидемиолог.

Ее не удивляет рост числа смертей и более молодой возраст скончавшихся. На пример, на этой неделе, до 28 октября скончались два человека из группы 50–59 лет и два из группы 60–69 лет.

Больше людей заболевают, поэтому больше смертей фиксируют.

По словам Размувене, в крупных муниципалитетах – в Вильнюсе и Каунасе, – больше 90% зараженных младше 65 лет.

"Конечно, среди них тоже есть люди с хроническими болезнями, даже среди детей есть хронические заболевания. Иногда ученые говорят: не надо смотреть на возраст, надо смотреть на наличие хронических заболеваний. Если это болезни сердца, сосудов, сахарный диабет, скорее первого типа, то люди становятся уязвимыми потому, что их иммунная система не может бороться с еще одним антигеном. Ведь иммунная система и без того ослаблена постоянным процессом хронических заболеваний", – сказала специалист.

Однако, по статистике, все же чаще умирают пожилые люди.

"Поэтому мы и сейчас, как весной, стараемся напоминать, что именно в домах опеки и хосписах риск распространения болезни наиболее высок. Часто это лежащие люди, второй момент – это люди старшего возраста с многочисленными хроническими заболеваниями. Они не выходят из помещения, бывают в замкнутом пространстве, поэтому персонал и посетители могут занести к ним болезнь, что мы и наблюдаем. А люди эти очень восприимчивые. Это проблема не только Европы, но и всего мира, поэтому и у нас этому надо уделять больше всего внимания", – сказала Размувене.