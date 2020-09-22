"Спустя месяц в Укмерге снова фиксируют новые случаи коронавируса. С 15 сентября в Укмерге подтвердили 10 новых случаев COVID–19. На этот раз инфекция зафиксирована в небольшой компании и в городской гимназии", – сообщил глава администрации мэрии Укмергского района.

Глава администрации писал, что по данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), 15 сентября COVID–19 установили у жительницы города, которая 31 августа вернулась из Великобритании.

17 августа коронавирус установили у мужа этой женщины и его коллеги. На другой день коронавирус подтвердили у еще одного работника компании и у одного члена этой семьи.

19 сентября инфекция была диагностирована у члена семьи одного из работников компании, а также у человека, связанного с компанией и у двоих членов его семьи. Еще через день коронавирус установили у члена семьи другого работника. А другой случай болезни подтвердили у человека, контактировавшего человеком, у которого коронавирус установили 18 сентября.

Из 10 больных, 1 - ученик местной гимназии. Выявили 24 контакта, введено удаленное обучение. Всего в Укмерге в изоляции находятся 50 человек. Всех работников компании проверили на коронавирус.

По данным на 21 сентября, в Укмергском районе коронавирус установили у 106 человек. 9 человек скончались.