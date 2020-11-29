Коронавирус распространяется в больницах, домах опеки, тюрьмах и армии

По данным Центра, за минувшие сутки подтверждено 1976 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), большинство из них было зарегистрировано в Каунасе - 451 и в Вильнюсе - 404.

Еще 291 случай выявлен в Шяуляйском, 281 случай - в Клайпедском, 160 - в Паневежском, 142 - в Тельшяйском уездах.

75 случаев заражения подтверждено в Таурагском, 59 - в Мариямпольском, 52 - в Утянском и 49 - в Алитусском уездах. 12 случаев еще не отнесли ни одному региону страны из-за нехватки информации. Регионы, в которые должны быть отнесены эти случаи, станут ясны после эпидемиологического расследования.

В субботу случаи коронавируса, связанные с очагами, были зарегистрированы в отделении ухода больницы Варены, где в течение недели было зарегистрировано 25 связанных случаев заражения.

Также за минувшие сутки были подтверждены еще 7 случаев коронавируса, связанных со вспышкой в доме престарелых Рамучяй Каунасского района. За последние несколько дней здесь зарегистрировано 15 случаев COVID-19.

Кроме того, случаи, связанные со вспышками, были зарегистрированы в Шяуляйском следственном изоляторе, где было зарегистрировано в общей сложности 12 случаев заражения, в Šiaulių vandenys, где было зарегистрировано в общей сложности 18 случаев заражения, а также в Шяуляйской школе "Дермес", где в настоящее время подтверждено 24 случая инфекции.

Вчера также были зарегистрированы случаи заражения, связанные со вспышкой в артиллерийском дивизионе генерала М. Печюлёниса в Шилальском районе. Кроме того, продолжают фиксироваться случаи, связанные со вспышкой в секторе Кибартай исправительного учреждения Мариямполе, где было зарегистрировано в общей сложности 56 случаев заражения. Также продолжается распространение вируса и в исправительном учреждении Мариямполе, где было зарегистрировано 32 случая заражения коронавирусом.

В настоящее время проведено эпидемиологическое исследование 1052 случаев заболевания, а оставшаяся часть проводится в воскресенье.