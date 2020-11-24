Коронавирус распространяется и среди членов парламентской фракции консерваторов

"COVID-19 не обошел меня стороной, вчера я сдал тест, его результат оказался положительный. Узнав об этом, я не принял участие в голосовании, несмотря на всю его важность – сел в машину и уехал в Каунас. Никаких симптомов у меня нет, самочувствие хорошее, но придется изолироваться. Самое странное, что до сих пор я не получил никакой официальной информации – ни смс-сообщения, ни информации через esveikatą.lt.

Кстати, перед заседанием я тоже проверял, есть ли результат – ничего нет до сих пор. Одним словом, сообщила только парламентская канцелярия, воя я и "сделал лыжи". Это было одно из самых коротких заседаний для меня, я не успел даже компьютер открыть, только зарегистрировался, и тут мне позвонили", – писал он в фейсбуке.

Во вторник также сообщили о том, что коронавирус подтвердили у консерватора Витаутаса Юозапайтиса.