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В среду утром рабочая группа парламентской Антикоррупционной комиссии выслушала, какие проблемы появились при предоставлении услуг здравоохранения в период пандемии коронавируса. На встрече зачитали свидетельства онкобольных, которые никак не могут попасть к врачам – до карантина весь процесс был быстрее.
Eilės prie RVUL
Eilės prie RVUL
© Skaitytojų nuotr.

Председатель комиссии консерватор Агне Билотайте подчеркнула, что карантин только вскрыл проблему, которая существует уже давно.

"Проблема очередей существует давно. Просто пандемия выявила некоторые серьезные вызовы", – сказала политик.

"Сейчас попасть к врачам очень сложно, но зато в частных клиниках таких проблем нет. Интересно – почему? (…) Что выяснилось в результате
общения с пациентами - если хочешь получить какую-то услугу, что-то случилось, надо пользоваться связями и иными способами искать возможность получить помощь", – продолжила она.

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Служба спецрасследований провела анализ ситуации.

"Анализировали ситуацию, которая была до пандемии. Сама пандемия отрицательно сказалась как на возможности жителей попасть к врачу, так и росте коррупции", – сказала представитель ССР Рута Казилюнайте.

Представитель Управления ССР по превенции коррупции Арунас Стакнис представил результаты исследования.

Оценивали рабочую практику 20 медучреждений системы здравоохранения, выбирали не только крупные, но и небольшие, а также региональные учреждения.

Стакнис представил фото, которая показывает основную проблему – очередь у медучреждения за 1,5 часа до его открытия.

"Зачем стоять в живой очереди, если медучреждения декларируют, что есть возможность электронной декларации. Циничное заявление главы этого вильнюсского медучреждения удивило - было сказано, что это еще немного людей", – сказал Стакнис.

По его словам, это медучреждение даже не скрывало, что есть возможность попасть к врачу, несмотря на уже сформированную очередь этим пользуются, нарушая закон. Иногда, по словам представителя поликлиники, это делают из-за жалоб пациентов, которые не могут попасть к врачу.

"Пока все еще не создана единая система регистрации, ориентированная на пациента, нет единой практики. Образно говоря, пациент в каждом медучреждении сейчас как сапер, который попадает на заминированное поле и пытается найти дорогу на другую сторону поля", – сказал Стакнис.

Председатель совета Литовских организаций, представляющих интересы пациентов, Вида Аугустинене рассказала, с какими проблемами сталкиваются пациенты.

"Во время карантина ни врачи, ни медучреждения не указали, как людям попасть к врачам, регистрация была осложнена. Было избыточное требование - электронное направление для каждого визита. Очень сложно было попасть к семейным врачам", – сказала она.

"А когда назначали удаленную консультацию, сам человек не мог дозвониться, надо было ждать звонка. Я так и не дождалась, а потом увидела, что время моей консультации прошло", – сказала Аугустинене.

Она подчеркнула, что не всем пациентам на пользу такие консультации, не все помнят, что им сказал врач, не у всех получается сделать фото и выслать их врачу, поэтому не во всех случаях можно предоставить качественную услугу.

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