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Коронавирус подтвержден у десяти военных международного батальона НАТО, дислоцированного в Литве, подтвердил в среду BNS представитель по связям с общественностью этого подразделения в среду вечером.
Palanga minėjo Lietuvos narystės NATO 15 metų sukaktį
Palanga minėjo Lietuvos narystės NATO 15 metų sukaktį
© Aldas Ten / F360.LT

"Есть и другие подтвержденные случае. В данный момент в целом 20 случаев", – сказал BNS капитан Эверт-Ян Даниэлс.

Офицер не детализировал гражданство военных за исключением того, что двое голландских военных ранее были доставлены в Нидерланды.

С тем, чтобы остановить распространение вируса, в данный момент учения ведутся только внутри батальона, совместные действия с другими подразделениями ограничены, с целью сокращения контактов различных военных.

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О новых случаях в батальоне НАТО в Литве в среду первым сообщила программа новостей телеканала TV3.

Боевая группа Батальона Сил передового базирования НАТО была дислоцирована в Литве в феврале 2017 года в ответ на агрессию России в Украине и военную активность в регионе. Батальоном в Литве командует Германия.

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