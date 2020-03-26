"Есть и другие подтвержденные случае. В данный момент в целом 20 случаев", – сказал BNS капитан Эверт-Ян Даниэлс.
Офицер не детализировал гражданство военных за исключением того, что двое голландских военных ранее были доставлены в Нидерланды.
С тем, чтобы остановить распространение вируса, в данный момент учения ведутся только внутри батальона, совместные действия с другими подразделениями ограничены, с целью сокращения контактов различных военных.
О новых случаях в батальоне НАТО в Литве в среду первым сообщила программа новостей телеканала TV3.
Боевая группа Батальона Сил передового базирования НАТО была дислоцирована в Литве в феврале 2017 года в ответ на агрессию России в Украине и военную активность в регионе. Батальоном в Литве командует Германия.
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