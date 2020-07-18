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В пятницу, 17 июля, у работницы склада Maxima в Вильнюсе подтвердили наличие коронавируса. По данным розничной сети, с 29 июня по 13 июля она находилась в отпуске в Литве. На работу вернулась 16 июля, тогда ей и сделали тест на COVID-19.
Коронавирус обнаружен у работника склада Maxima: проверят 200 человек
© DELFI / Kiril Čachovskij

В настоящее время по инициативе Maxima LT по согласованию с Национальным центром общественного здравоохранения проводится масштабное профилактическое обследование сотрудников, в ходе которого будет обследовано более 200 сотрудников. Все тесты оплачиваются самой компанией.

"На этой неделе мы проверили более 100 сотрудников наших складов - тест был положительным у сотрудницы, которая вернулась на работу после отпуска. Она не имела тесных контактов с коллегами. У нее нет симптомов коронавируса и температуры. В настоящее время она находится в самоизоляции, а склад полностью продезинфицирован", - говорит Эрнеста Дапкене, директор департамента коммуникаций и корпоративных связей Maxima.

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Все работники склада Maxima во время работы носят маски в качестве меры предосторожности. Несколько раз в день во время работы им измеряют температуру.

Сообщают о каждом подтвержденном случае

Предварительно, к середине следующей недели, будут проверены все сотрудники одного из складов Maxima, охранники разных складов и сотрудники компании, проживающие в Рудишках и Онушкисе.

По словам представителя розничной сети Э. Дапкене, несколько положительных случаев коронавируса на складах на улице Киртиму в последние недели привели к тестированию такого масштаба. Была получена информация о подтвержденных случаях коронавируса у других людей, с которыми заразившиеся работники склада имели тесные контакты.

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