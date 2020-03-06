Ярмарка Казюкаса началась 6 марта и продлиться до 8 марта.

Перед ярмаркой Минздрав Литвы рекомендовал способы защиты от коронавируса, некоторые торговцы утверждают, что выполняют все требования, а другие заметили, что им не хватило на это времени. От торговцев требовали использования средства дезинфекции - дезинфицирующих салфеток или дезинфектора. Министерство рекомендовало, чтобы наличные деньги принимал другой человек - не тот, который фасует товар.

Все торговцы утверждали, что вируса они не боятся.

Торгующий рыбой мужчина уверял, что цены на ярмарке не увеличились.

А вот торговец мясными изделиями сказал, что цены естественным образом растут, поскольку дорожают услуги.

Мужчина, торговавший деревянными кухонными принадлежностями сказал, что он боится вируса, но жить как-то надо. Он не скрывал, что "все дорожает".

Деревянные ложки на ярмарке стоят 4 евро, кухонные доски - 6, 8, 17 евро, а килограмм сала - 6 евро. Пряники в этом году стоят 2,5-3 евро.