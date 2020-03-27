Коронавирус: насколько опасны поход в супермаркет и доставка на дом во время эпидемии?

Именно такие выражения - "самое необходимое" и "как можно реже" - использовал в своем обращении британский премьер-министр Борис Джонсон, говоря о мерах, которые необходимо принять в разгар эпидемии коронавируса.

Он также порекомендовал по возможности пользоваться службами доставки на дом.

Но как это сделать без угрозы для здоровья? И как безопаснее всего сходить в магазин?

Каковы риски в магазинах?

Инфекция распространяется, когда вирусоноситель кашляет или чихает, и в воздух попадают капли, буквально напичканные вирусом. Кто-то может вдохнуть эти капли, пока они еще в воздухе, или прикоснуться к поверхности, на которую они осели.

Поэтому выходя в магазин и контактируя с другими людьми, мы каждый раз рискуем. Вот почему пресловутая безопасная дистанция в два метра между людьми так важна, и администрация многих британских магазинов следит за тем, чтобы это правило соблюдалось.

По мнению профессора Лондонской школы гигиены и тропической медицины Салли Блюмфилд, супермаркеты - идеальное место для передачи вируса.

"Множество людей трогают и перекладывают товар, прикасаются к конвейерной ленте на кассе, нажимают на кнопки в парковочных автоматах и на банковских терминалах, берут, а потом выбрасывают бумажные чеки. Не говоря уже о том, что люди находятся в непосредственной близости друг от друга", - объясняет Блюмфилд.

Есть несколько способов снизить риски:

Мыть руки с мылом в течение 20 секунд или протирать их дезинфицирующими средствами на спиртовой основе до и после похода в магазин

Помнить, что поверхности могут быть заражены - не прикасаться к лицу после прикосновения к продуктовой тележке, корзине, упаковкам с едой и витринам

Использовать бесконтактные способы оплаты

Какая опасность таится в покупках?

Доказательств того, что вирус передается через еду, нет. И, скорее всего, он все равно погибнет при готовке на высокой температуре.

На сайте британского управления по пищевым стандартам размещены рекомендации о том, при какой температуре нужно готовить те или иные продукты.

Самую большую угрозу, по мнению профессора Блюмфилд, представляют упаковки, которые трогают сотни рук.

Пластиковую и стеклянную тару она рекомендует отложить на 72 часа перед использованием или сразу же протереть ее раствором с хлоркой.

"Все, что продается на развес и проходит через руки продавцов, следует тщательно мыть под проточной водой и оставить сохнуть", - говорит ученый.

Насколько безопасна доставка на дом?

Доставка покупок на дом предпочтительнее похода в магазин, так как, по крайней мере, вы избегаете контакта с другими покупателями.

Но риск заражения через упаковку или от курьера сохраняется.

Эксперт по пищевой безопасности и блогер Лиза Акерли рекомендует прикрепить ко входной двери записку с просьбой к курьеру оставить пакеты под дверью, позвонить и отойти на безопасное расстояние.

А как быть с волонтерскими группами, которые взяли на себя заботу о немощных и пожилых людях?

Совет такой же: не вступать в контакт с теми, кого вы опекаете, а им - обрабатывать принесенные покупки дезинфектором, который обезвредит вирус за одну минуту.

"В доставке на дом из магазина не больше факторов риска, чем в визите вашего добровольного помощника", - говорит профессор Алисон Синклер, вирусолог из Университета Сассекса.

Некоторые эксперты также рекомендуют на время пандемии использовать пластиковые пакеты для покупок только один раз.

Как быть с доставкой из ресторанов?

После того как ресторанам пришлось закрыться, многие перепрофилировались на торговлю на вынос.

Сетевые рестораны с репутацией и другие заведения с лицензиями не позволят себе нарушить стандарты качества и гигиены, поэтому риски для клиентов, заказавших у них еду, минимальны.

Что же касается контейнеров, в которые упакована еда, то их содержимое надо сразу переложить в тарелку, контейнер выбросить и тщательно вымыть руки, советует Салли Блюмфилд из Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

В сложившихся обстоятельствах лучше заказывать горячую пищу из свежих продуктов, а не холодные блюда или блюда, содержащие сырые ингредиенты.

"Пиццу, например, можно дополнительно подержать пару минут в микроволновке, если вы очень обеспокоены безопасностью еды на вынос", - рекомендует Блюмфилд.