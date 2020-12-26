Журналист запечатлел, как литовцы ходят по пляжу группами, большинство из них не носит масок.

Прогуливаясь по Второй Мелнраге, можно увидеть людей, гуляющих по берегу моря со своими семьями - по четыре человека, некоторые не только с детьми, но и с бабушками и дедушками или даже друзьями.

"Мы с женой хотели поехать на Olando kepure, но полиция на пункте пропуска нас не впустила, поэтому мы приехали сюда. Мы были удивлены, увидев здесь много людей. Такое ощущение, что карантина нет", - сказал Миндаугас Мажонас из Клайпеды.

Вскоре он добавил: "А что делать дома? Сидеть за столом и есть? Прекрасная погода, светит солнце и на пляже вдохнуть свежесть сосен - одно удовольствие".

Журналист поговорил с другой молодой семьей - Марюс и Довиле не обращали внимания на толпу и только радовались, что литовцы не собираются во время праздников за столами, не употребляют алкоголь, а активно проводят выходной с семьей.

"Мы знаем о числе зараженных и опасности, но если приезжаешь на машине, а не на общественном транспорте, то ты в безопасности, носишь маску и ходить подальше от других - это не опасно. В конце концов, мы также видим много спортсменов - одни ходят с палками для северной ходьбы, другие бегают по пляжу. В конце концов, шансы заболеть на улице невелики. Если вы гуляете или занимаетесь спортом с семьей, мы не видим ничего плохого. Но, конечно, собираться с друзьями - это уже неправильно", - считают клайпедчане.

Вот, какая картина во второй день Рождества между Второй Мелнраге и пляжем Гируляй - среди гуляющих можно увидеть тех, кто не носит защитные маски для лица: