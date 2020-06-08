Коронавирус меняет планы учений США и НАТО: меньше участников, операции - только на море

В связи с угрозой коронавируса перед отправлением в воскресенье на учения в Балтийском море, продолжительность которых составит чуть больше недели, военнослужащим были сделаны тесты на это заболевание, а сами учения организуются без специфических операций "высадки" на других судах во избежание контактов команд.
Командование Военно-морскими ударными силами и силами поддержки НАТО - командующая 6-м оперативным флотом ВМС США, вице-адмирал Лиза Франкетти и ее заместитель в ВС НАТО, адмирал Королевского флота Соединенного Королевства Гай Робинсон сказали на телефонной пресс-конференции в понедельник журналистам, что на это приходится идти, "чтобы свести к минимуму даже самый небольшой потенциальный риск для военных и участвующих в учениях государств. По их словам, эти меры в условиях пандемии позволяют провести учения.
"Соответственно впервые в истории учений Baltops 2020 будут проходить только на море", - отметила Л. Франкетти.
ВМС США сообщают, что впервые командование учениями будет осуществляться с суши.
Г. Робинсон, который будет командовать учениями из сухопутного штаба в Лиссабоне, сказал, что наиболее заметными изменениями в нынешних учениях Baltops будет то, что на учениях решено отказаться от части военной техники - амфибий, которые обычно используются при осуществлении высадки десанта на берегу.
Во время прежних учений на Балтике не раз возникали опасные ситуации, когда к военной технике США приближались российские истребители. С другой стороны, Г. Робинсон отметил, что наблюдавшие в непосредственной близости от учений действия России были "безопаснфми и профессиональными".
Л. Франкетти выразила надежду, что именно так в этом году будут действовать "все флоты и ВВС".
"Этого мы ожидаем и от флота и ВВС России", - сказала она.
В учениях Baltops 2020 7–16 июня примут участие элементы ВВС и ВМС из 19 стран НАТО и партнеров. Во время учений предстоит отработка навыков противоздушной обороты, борьбы с подводной техникой, поиска и обезвреживания мин. Как сообщается, в учениях будет задействовано более 3 тыс. военнослужащих, почти 30 судов и самолетов.
В прошлом году в учениях было задействовано более 8 тыс. представителей ВС разных стран, 50 военных судов и самолетов из 16 стран НАТО и двух стран-партнеров.
В этих учениях под командованием США будут участвовать два корабля ВМС Литвы - минный тральщик Skalvis и патрульный корабль Aukstaitis, международными соединениями на учениях будут командовать и два литовских офицера - командоры Аудрюс Венцкунас и Андрюс Ширвис.
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