"Совсем недавно мы узнали, что папу в родильное отделение не впустят, а жена не хочет рожать одна", – сказал Янкявичюс.
Некоторые больницы решили ограничить присутствие во время родов как отцов, так и других членов семей.
Другая супружеская пара тоже хотела бы, чтобы муж присутствовал во время родов. Будущая мать Роберта Раманаускайте сказала, что поддержка близкого человека для нее очень важна.
Одна из больниц, ограничивших присутствие посторонних во время родов - Сантаришская клиника. Ее представители сказали, что прежний порядок возможен только в исключительных случаях.
Ограничения введены и в Паневежской больнице. По словам ее представителя Витаутаса Ряубишкиса, никаких исключений у них нет. Кроме того, близкие не смогут передать в больницу и какие-то вещи, все роженица должна привезти сразу.
Но такой порядок действует не везде. Директор Вильнюсского роддома Корнелия Мачюлене сказала, что нельзя оставлять рожениц одних. В этой больнице у приехавших с роженицами близких спрашивают, не ездили ли они за границу, у них измеряют температуру.
"Поскольку женщины готовились рожать с мужем, то психологически им очень сложно вдруг смириться с мыслью, что его не будет, начинаются слезы, нужны консультации психолога", – сказала она.
Шяуляйская больница порядок не меняет, несмотря на то, что в этом городе был зафиксирован первый случай коронавируса. Глава больницы Ремигиюс Мажейка сказал: "В больнице объявлен карантин, посещение пациентов запрещено, мы обсуждали вопрос родов, но пока порядок не меняли". Он сказал, что после родов женщину может навещать только муж.
В Литве с близкими детей рожают около 90% рожениц.
Министр здравоохранения Аурелиюс Верига призывает общество проявить понимание.
"Лучше обеспечить защиту, больницы обдумывают свои решения. Мы приносим свои извинения людям, которым это приносит эмоциональный дискомфорт, я сам присутствовал во время появления на свет всех моих детей, но надо понимать, что ситуация нетипичная", – сказал он.
Больницы в Литве сами решают, разрешить ли близким присутствовать на родах.
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