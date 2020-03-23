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В ночь на четверг в Литве подтвердили 14 новых случаев коронавируса. 4 из них зарегистрированы в Клайпедском регионе, а один из них – врач. Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас сообщает, что это уже второй врач из Клайпедской университетской больницы, который заболел коронавирусом.
Коронавирус коснулся клайпедских врачей: один заболел, 20 изолированы
© DELFI / Orestas Gurevičius

"23 марта 2020 г. Доброе и здоровое (чего искренне желаю всем) утро из Клайпеды, хотя информация после минувшей ночи не радует. Коротко - еще 4 случая, трое больных остаются в Клайпедской больнице, один - лечится дома, соблюдает все правила карантина и лечения. Важная весть, на этот раз это врач Клайпедской университетской больницы - из глазного отделения (того же, где несколько дней назад уже была угроза), как и упоминалось, в отделении, которое не связано ни с инфекционным отделением, ни с приемным. Также сегодня выяснили, что COVID-19 в больницу пришел извне, похоже, источник - муж одной работницы отделения, вернувшийся из-за границы, это выявили сегодня ночью", – поделился Грубляускас.

Руководство больницы изолировало 20 врачей и другого персонала этого отделения.

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