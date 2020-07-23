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Литовская ассоциация туристической палаты отмечает, что путешественники интересуются горящими предложениями.
Коронавирус изменил привычки путешественников: билеты заранее не покупают
© DELFI / Karolina Pansevič

"Если раньше люди покупали поездку за год, то сейчас чаще ориентируются на горящие путевки, их волнует не цена, а возможность уехать", – сказала исполнительный директор ассоциации Милда Пляпите-Райнене.

"В начале недели покупают тур, и через несколько дней клиент уже летит в отпуск. (...) Эти перемены очевидны", – прибавила она. Пляпите-Райнене сказала, что за приобретенное в последнее время поездки клиенты не просят вернуть деньги.

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Пляпите-Райнене акцентировала, что туроператоры не возят туристов в те страны, в которых уровень заболевания коронавируса приближается к 25 случаям на 100 000 жителей, отменяют таких маршруты.

Она указала, что туристический сектор постоянно следит за рекомендациями министерств, за списками третьих стран, в которые можно ездить, за показателями уровня заболеваемости в странах ЕС.

Минздрав Литвы каждую неделю объявляет список стран, в которых ситуация с коронавирусом сложная. Приехавшим из таких стран приходится проводить 14 дней в изоляции. С понедельника в этот список включили и Хорватию.

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