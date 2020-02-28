Коронавирус добрался до Литвы: в Шяуляйской больнице изолирована вернувшаяся из Северной Италии женщина

Сообщается, что симптомы у женщины легкие, температуры у нее сейчас нет, ей предоставляют необходимое лечение. Женщина находится под наблюдением с самого первого дня возвращения в Литву, как и другие путешественники, вернувшиеся из зон, где были установлены случаи заболевания.

Правительство сообщает, что Минздрав с Национальным центром общественного здравоохранения и специалистами других связанных учреждений делают все необходимое для пресечения распространения инфекции в стране. В больнице под наблюдением находятся три члена семьи пациентки, врачи оценивают состояние их здоровья, пока у них симптомы COVID-19 не проявились. Кроме того, выясняют круг людей, с которыми общалась пациентка, оценивают их состояние, ни у одного из них симптомы пока не обнаружили.

"Несмотря на все усилия, активные превентивные действия, приходится констатировать, что коронавирус не обошел Литву стороной. Мы прекрасно понимали, что угроза существует, интенсивно к этому готовились. В данной ситуации радует, что домашняя работа проделана, все ведомства на ситуацию реагировали и сделали свою работу", – сказал министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

Он сообщил о коронавирусе на пресс-конференции в 3 ч. ночи.

"Это 39-летняя женщина, лаборатория подтвердила, что это коронавирус, сейчас делают все необходимое. Больше подробностей будет утром, пресс-конференцию проведем в 9 ч. утра", – сказал Верига, заметив, что женщина прилетела из Вероны в Каунас.

Прямых рейсов из Вероны в Каунас нет, поэтому непонятно, как она добралась до Каунаса - или на заказном рейсе или летела с пересадкой. Всю информацию обещали предоставить в пятницу утром.

"Активирован механизм, в соответствии с которым обследуют всех людей, летевших вместе с женщиной. Самолет из Вероны - две ряда перед женщиной и два ряда за ней", – сказал Верига.

По его словам, женщина летела с коллегами с конференции.

В Передаче "Доброе утро, Литва" на ЛРТ, советник премьер-министра Скирмантас Малинаускас, который сейчас находится в Шяуляй, сказал, "Что состояние женщины было достаточно неплохим". "У нее была немного повышенная температура. Сейчас она чувствует себя нормально. Вирус констатирован, ждем результаты анализов членов ее семьи", – сказал он.

В 4:50 ч. сообщалось, что до сих пор в Литве на коронавирус проверили 59 человек (по данным на 16.30 ч. 27 февраля). Еще ждут результаты по 8 образцам, а по данным Национального центра общественного здравоохранения из Китая или Северной Италии в Литву вернулись 2787 человек.

Минздрав Литвы напоминает, что жителям, которые не ездили в страны, где зафиксирован COVID-19 и не контактировали с приехавшими из этих стран, а также тем, у кого нет характерных для заболевания, напоминающих грипп симптомов, не нужно обследоваться на коронавирус и предпринимать какие-то специальные меры.