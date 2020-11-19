aA
Коронавирус в четверг диагностирован у ВРИО министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса. Эту информацию политик подтвердил порталу 15min.lt.
Vytautas Jonas Žukas, Raimundas Karoblis
Vytautas Jonas Žukas, Raimundas Karoblis
© DELFI / Kiril Čachovskij

Кароблис сказал, что симптомов у него нет, а вирус, он, вероятно, привез из командировки.

Минобороны сообщил, что что министр изолировался дома и ждет дополнительных указаний врачей. В изоляции находится и ближайшее окружение министра.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Коронавирус установили у спикера парламента Литвы Чмилите-Нильсен (11)

Коронавирус установили у спикера парламента Литвы...

Новые данные о тестах на коронавирус: что нужно знать (2)

Какие тесты применяются для того, чтобы определить...

За сутки в Литве подтверждено 1680 новых случаев COVID-19, скончались 18 человек (28)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1680 новых случаев...

Каунасская больница показала, в каких условиях работают врачи (11)

Каунасская больница Литовского университета...

Коронавирус установили у еще одного члена Движения либералов - у Пранцкетиса (11)

19 ноября утром староста фракции Движения либералов...

TOP новостей

ВРИО главы Минздрава новой власти: надо немедленно остановить работу парламента (4)

В четверг вечером появилась информация о том, что...

Литовская полиция сообщает о рейдах: за нарушителями будут следить и из зданий (145)

В Литве до сих пор большое количество водителей...

За сутки в Литве подтверждено 1680 новых случаев COVID-19, скончались 18 человек (28)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1680 новых случаев...

Коронавирус установили у спикера парламента Литвы Чмилите-Нильсен  в пятницу проверят Шимоните (11)

Коронавирус установили у спикера парламента Литвы...

Работа из дома – большие счета: должен ли работодатель оплачивать эти расходы (72)

Работающим удаленно работникам работодатель должен...

|Maža didelių žinių kaina