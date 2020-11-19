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Коронавирус в четверг диагностирован у ВРИО министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса. Эту информацию политик подтвердил порталу 15min.lt.
Кароблис сказал, что симптомов у него нет, а вирус, он, вероятно, привез из командировки.
Минобороны сообщил, что что министр изолировался дома и ждет дополнительных указаний врачей. В изоляции находится и ближайшее окружение министра.
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