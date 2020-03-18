"Только что я позвонил в Национальный центр общественного здоровья, там подтвердили, что рассматривают шешкинский случай", – заявил замминистра на пресс-конференции во вторник.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига отметил, что заразившаяся врач прилетела с Кубы, несколько дней она была на работе.

"После возвращения с Кубы, в течение четырех дней она была на работе", – пояснил А. Верига.

На странице поликлиники в фейсбуке сказано, что сейчас больная проходит лечение, она изолирована.

"У работника Шешкинской поликлиники диагностировали коронавирус. Он проходит лечение, изолирован. Все, у кого были с ним контакты, также соблюдают режим изоляции", – сообщает поликлиника. Также сообщается, что выясняются все контакты заболевшего.

"Этот список небольшой. С людьми, которые могли контактировать, уже связались. Работники поликлиники работают в обычном режиме и заботятся о пациентах. Просим соблюдать спокойствие", – сказано в фейсбуке.

В среду после обеда глава администрации Вильнюсской мэрии Повилас Подярскис подтвердил, что коронавирус диагностирован у семейного врача Шешкинской поликлиники.

"6 марта она вернулась из Кубы. Два дня работала, потом у нее был выходной, затем еще два дня работала. Потом почувствовала, что больна и больше на работу не ходила", – сказал он.

Подярскис сказал, что изолированы 5 человек, которые с ней работали.

У семейного врача могло быть около 80 контактов.

"Она с членами семьи была дома. Сейчас она в Сантаришкской больнице. Когда она вернулась, Куба не была в числе стран, которые были в группе риска. Мы хотели бы, чтобы на такие случаи реагировали скорее. Мы видим определенные проблемы с организацией работы в поликлиниках, сокрытие информации ничем не оправдано. Список пациентов передан НЦОЗ, будем помогать искать этих людей", – сказал Подярскис.

Вильнюсские власти планируют остановить работу Шешкинской поликлиники.

"Я думаю, что мы примем оперативное решение в связи с работой поликлиники, за исключением предоставления неотложной помощи, остановим работу и переведем пациентов, которым в ближайшие дни нужны услуги", – сказал журналистам Порядскис.

"Сейчас мы знаем, что этот случай привозной. Решаем вопрос принятия мэр в этом учреждении", – сказал BNS советник мэра Каролис Жукаускас.

"Всю официальную информацию предоставляет Минздрав. Пока у нас нет данных о том, что какой-то случай заражения был местным. Поак все были привозными", – сказал он.

Delfi напоминает, что на данный момент в Литве подтверждены 26 случаев коронавируса. С 16 марта в стране действует карантин.

Минздрав сообщает, что в Литве были проверены 742 человека, еще 43 270 находятся под наблюдением.

Заместитель мэра Вильнюса Эдита Тамошюнайте сообщила порталу 15min.lt, что врач в начале марта вернулась с Кубы, чувствовала себя хорошо, симптомов у нее не было, поэтому неделю работала. В эти дни она приняла около 80 пациентов, с ними поликлиника сейчас связывается.

"С пятью работниками поликлиники она была в близком контакте, они не работают, находятся в самоизоляции. В данный момент дезинфицируются помещения, кабинет. Врач работала четыре дня, встретилась с 80 пациентами, их информируют по поводу изоляции", – сказала вице-мэр Вильнюса.

Представитель министра здравоохранения Лина Бушинскайте сказала BNS, что все выявленные до сих пор случаи коронавируса в Литве являются привозными и передала призыв министерства "не вводить общественность в заблуждение".

По новейшим подтвержденным данным, в Литве выявлены 26 случаев коронавируса COVID-19, один пациент в тяжелом состоянии, одна женщина выздоровела.