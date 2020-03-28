aA
В субботу вечером у врача Клайпедской университетской больницы установили коронавирусную инфекцию.
Коронавирус диагностирован у врача Клайпедской больницы
© DELFI / Orestas Gurevičius

"По данным нашей лаборатории, коронавирус установлен у одного врача. В настоящее время мы решаем, сколько врачей мы будем изолировать, возможно, десять человек", - сказал Винсас Янушонис, главный врач Клайпедской университетской больницы.

"Все они работали с защитой, с одной стороны, в соответствии с установленным порядком, они как бы и не должны быть изолированы, но осторожность не повредит", - сказал глава больницы.

Министерство здравоохранения заявило в субботу, что в Литве в настоящее время подтверждено 382 случая коронавирусной инфекции.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

В Литве - еще 24 случая заражения коронавирусом общее число - 382 (5)

Министерство здравоохранения сообщает, что число...

Для упрямых - штрафы: на море едут компаниями, процветает торговля из автомобилей (24)

Предупреждения о том, что не стоит собираться...

Коронавирус: 25 тысяч смертей в мире, в Италии более 900 погибших за сутки (1)

Пандемия коронавируса уже унесла жизни свыше 25 тысяч...

TOP новостей

Asociatyvi nuotr.

В Литве - еще 24 случая заражения коронавирусом общее число - 382 (5)

Министерство здравоохранения сообщает, что число...

Для упрямых - штрафы: на море едут компаниями, процветает торговля из автомобилей (24)

Предупреждения о том, что не стоит собираться...

JAV doleriai Андрей Заякин

Сооснователь "Диссернета": Общий объем рынка фальшивых диссертаций в России достигал 500 млн долларов в год (7)

В России стоимость одной диссертации на заказ...

Коронавирус диагностирован у врача Клайпедской больницы

В субботу вечером у врача Клайпедской университетской...

Создана модель распространения коронавируса в Литве: когда будет пик (90)

Каждый день ужесточаются меры по предотвращению...

|Maža didelių žinių kaina