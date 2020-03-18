"Только что я позвонил в Национальный центр общественного здоровья, там подтвердили, что рассматривают шешкинский случай", – заявил замминистра на пресс-конференции во вторник.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига отметил, что заразившаяся врач прилетела с Кубы, несколько дней она была на работе.

"После возвращения с Кубы, на восьмой день в течение четырех дней она была на работе", –пояснил А. Верига.

На странице поликлиники в фейсбуке сказано, что сейчас больная проходит лечение, она изолирована.

"У работника Шешкинской поликлиники диагностировали коронавирус. Он проходит лечение, изолирован. Все, у кого были с ним контакты, также соблюдают режим изоляции", – сообщает поликлиника. Также сообщается, что выясняются все контакты заболевшего.

"Этот список небольшой. С людьми, которые могли контактировать, уже связались. Работники поликлиники работают в обычном режиме и заботятся о пациентах. Просим соблюдать спокойствие", – сказано в фейсбуке.

"Сейчас мы знаем, что этот случай привозной. Решаем вопрос принятия мэр в этом учреждении", – сказал BNS советник мэра Каролис Жукаускас.

"Всю официальную информацию предоставляет Минздрав. Пока у нас нет данных о том, что какой-то случай заражения был местным. Поак все были привозными", – сказал он.

Delfi напоминает, что на данный момент в Литве подтверждены 26 случаев коронавируса. С 16 марта в стране действует карантин.

Минздрав сообщает, что в Литве были проверены 742 человека, еще 43 270 находятся под наблюдением.