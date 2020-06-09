Коронавирус диагностирован у работника магазина Norfa

В пресс-релизе сказано, что магазин закрыть, проводят дезинфекцию. Все работники магазина изолированы на 14 дней.

Norfa сотрудничает с Национальным центром общественного здравоохранения (НЦОЗ).

"Магазин Norfa откроется через несколько дне, когда сформируют временную команду, которая будет работать в этом магазин", – сказано в сообщении.

По словам представителя НЦОЗ Гинреты Мегелинскене, контакт с больным работником мог быть и у клиентов, поэтому все, кто с 1 июня ходил в этом магазин, должны звонить по номеру 1808.

Мегелинскене сказала, что этот случай заболевания может быть связан с очагом в Сантаришкской клинике.

"Сегодня поступило сообщение о том, что болезнь установили у работника Сантаришкской клиники, который является родственником работника Norfа", – сказала она.