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28 марта в Каунасе коронавирус был диагностирован у одного работника пекарни, принадлежащей компании Fazer Lietuva. Всех, кто с ним контактировал, выявили и отправили на карантин. После дезинфекции всех помещений и поверхностей оборудования с 29 марта начинает работу другая смена, поэтому сбоев с поставками продукции не будет.
„Fazer Lietuva“
„Fazer Lietuva“
© Bendrovės nuotr.

По данным компании, работник заразился коронавирусом от близкого человека, который уже идентифицирован.

"Мы очень сожалеем, что коронавирус диагностирован у нашего работника. Мы поддерживаем с ним связь и, по нашим данным, он чувствует себя хорошо, поэтому будет лечиться дома. Больше всего внимания на данном этапе мы уделяем работникам. Заразившийся коронавирусом человек контактировал с 19 коллегами – он работал в одном цеху. Мы составили точный список, люди изолированы дома. Пока они в изоляции мы так распределим ресурсы, чтобы это не сказалось на производстве", – сказал глава Fazer Bakery Baltic Клавс Берзинс, заметив, что компания координировала свои действия со специалистами Национального центра общественного здравоохранения. Это подтвердили и представители Минздрава.

Берзинс заверил, что продукция компании безопасна – риска заражения COVID-19 через упаковку или продукцию – нет. И у ВОЗ нет данных о заражении новым вирусом через продукты питания.

ru.DELFI.lt
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