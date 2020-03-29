По данным компании, работник заразился коронавирусом от близкого человека, который уже идентифицирован.

"Мы очень сожалеем, что коронавирус диагностирован у нашего работника. Мы поддерживаем с ним связь и, по нашим данным, он чувствует себя хорошо, поэтому будет лечиться дома. Больше всего внимания на данном этапе мы уделяем работникам. Заразившийся коронавирусом человек контактировал с 19 коллегами – он работал в одном цеху. Мы составили точный список, люди изолированы дома. Пока они в изоляции мы так распределим ресурсы, чтобы это не сказалось на производстве", – сказал глава Fazer Bakery Baltic Клавс Берзинс, заметив, что компания координировала свои действия со специалистами Национального центра общественного здравоохранения. Это подтвердили и представители Минздрава.

Берзинс заверил, что продукция компании безопасна – риска заражения COVID-19 через упаковку или продукцию – нет. И у ВОЗ нет данных о заражении новым вирусом через продукты питания.