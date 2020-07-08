Охранник находится в изоляции. Пока у сети нет данных о возможных случаях заболевания среди других работников склада на ул. Киртиму, 57б.

В пресс-релизе сказано, что на сегодняшний день проверены 254 работника сети Maxima: 247 тестов были отрицательными, 7 – положительными. Пять человек уже выздоровели. Еще 9 человек изолированы из-за контакта.

В понедельник Национальный центр общественного здравоохранения сообщал о том, что коронавирус выявили у работницы склада Maximа на ул. Киртиму.

"Хотим уточнить, что заболевшая работала на складе на ул. Киртиму, а не в магазине Maxima bazė, как сообщалось в понедельник. Женщина работала на овощном складе, контакта с покупателями у нее не было", – сказала представитель Maximа Эрнеста Дапкене.

"Заболевший охранник склада работал 3 июля. 4 июля после работы он чувствовал себя хорошо, а 5 июля утром почувствовал, что у него поднялась температура. Появились подозрения, что это может быть вирус, поскольку близкий человек охранника работает в компании, где несколько дней назад установили коронавирус. Мы рады, что работник проявил ответственность и сразу проверился. Положительный ответ был получен 7 июля", – сказала Дапкене.

Выяснилось, что с охранником контактировал один работник. Он находится в самоизоляции.