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В пятницу утром мэр Расейняй Андрюс Баутронис в фейсбуке сообщил, что у него диагностировали коронавирус.
Коронавирус диагностирован у мэра Расейняй
© Zuma Press / Scanpix

"Утром я узнал, что и мой тест на коронавирус положительный. Хочу подтвердить, что я профилактически сдавал анализы в выходные, тогда тест был отрицательным", – писал Баутронис.

Он подчеркнул, что принимал участие в мероприятиях будучи уверенным, что здоров. Сегодня муниципальная комиссия по ЧП решает вопрос введения в районе локального карантина.

"Ну, а сегодня приходится приспосабливаться к изменившимся обстоятельствам и работать в изоляции. Однако это не мешает решать важные вопросы. С 9:00 ч. будет заседать комиссия.

Я надеюсь, что мой личный опыт и опыт множества других людей – родственников, знакомых или друзей побудут к еще большей ответственности и единству. Вирус не выбирает людей ни по имени, ни по возрасту, ни по полу. Мы должны понимать, что социальная дистанция – основная превентивная мера при борьбе с COVID–19. Будьте здоровы", – писал он в фейсбуке.

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