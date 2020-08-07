Коронавирус диагностирован у главы Театра оперы и балета

Эту информацию подтвердил сам Сакалаускас. "Да, это правда, этим утром я получил положительный результат, коронавирус есть. Сейчас устанавливают круг контактов", – сказал он.

Он сказал, что первые симптомы болезни почувствовал в минувшую среду, а в четверг в частной клинике сдал анализы.

Сакалаускас сказал, что не знает, где мог заразиться, kurпоскольку в последнее время за границу не выезжал, не общался с людьми, у которых диагностировали коронавирус.

Он сказал, что с коллективами театра не общался, на этой неделе контактировал в основном с работниками администрации.

"Сейчас принято решение дезинфицировать театр, остановить его работу, проверить контактировавших, только после получения анализов вернуться к работе", – сказал Сакалаускас.

В выходные дни Сакалаускас участвовал в двух мероприятиях на улице в Клайпеде - в "В синем ужине" и премьер "Летучего голландца". На этих мероприятиях присутствовали мэр Клайпеды и другие общественные деятели города, представители мира музыки.

"В Клайпеде я плохо себя чувствовал, а в четверг казалось, что все в порядке, но я профилактически на всякий случай сдал анализы. Сегодня стало хуже (...), температуры нет, но она то понимается, то опускается – симптомы очень странные", – сказал он.

Сакалаускас находится дома вместе с детьми. Изолировалась вся семья.

Театр информировал, что из-за угрозы коронавируса прекращены репетиции, пока неясно, состоятся ли запланированные на 12, 13, 14 августа премьеры балета "Жизель" (Адольф Адан) и оперы "Анна Болейн" (Гаэтано Доницетти).

В театре работают более 600 человек.