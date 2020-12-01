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Коронавирус диагностирован у главы Службы спецрасследований (ССР) Жидрунаса Барткуса и его заместителя Йовитаса Рашкявичюса.
Žydrūnas Bartkus
Žydrūnas Bartkus
© DELFI / Andrius Ufartas

"У директора ДДР и его заместителя есть легкие симптомы. Как и большинство работников службы Барткус и Рашкявичюс работают удаленно", – сказала пресс-секретарь ССР Рената Кеблене.

Кроме того в Вильнюсском отделении ССР коронавирус диагностирован еще у 4 работников. Ранее коронавирус был диагностирован у 5 работников в Клайпеде, Шяуляй и Каунасе. Все они уже выздоровели.

ССР указала, что все работники, у которых был контакт с больными, уже информированы, их проверили на COVID-19, получены отрицательные ответы. Все, кто близко контактировал, были изолированы.

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