"У директора ДДР и его заместителя есть легкие симптомы. Как и большинство работников службы Барткус и Рашкявичюс работают удаленно", – сказала пресс-секретарь ССР Рената Кеблене.

Кроме того в Вильнюсском отделении ССР коронавирус диагностирован еще у 4 работников. Ранее коронавирус был диагностирован у 5 работников в Клайпеде, Шяуляй и Каунасе. Все они уже выздоровели.

ССР указала, что все работники, у которых был контакт с больными, уже информированы, их проверили на COVID-19, получены отрицательные ответы. Все, кто близко контактировал, были изолированы.