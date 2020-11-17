Положительный результат Варкалис получил в понедельник вечером, пока представители Национального центра общественного здравоохранения с ним не связались. В пятницу Варкалис присутствовал на церемонии принесения присяги и на заседании нового парламента.
"Да, вчера вечером я говорил с Йонасом, около 20.30 ч. подтвердили положительный ответ. Но НЦОЗ еще не передал ему никаких распоряжений. Иными словами, о контактах его еще не спрашивали. Все его контакты были и в пятницу на заседании парламента", – сказал Delfi Гентвилас.
Варкалис в пятницу сидел рядом с консерватором Йонасом Гудаускасом и коллегой по фракции Ричардасом Юшкой. Недалеко сидела и новый спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен.
В пятницу присягу не могли принести депутаты Эугениюс Сабутис, Андрюс Палёнис, Риманте Шалашявичюте, Юстас Джюгялис и Эвелика Добровольска - одни из них были в изоляции, другие болеют коронавирусом.
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