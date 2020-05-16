Коронавирус диагностировали у второго работника Rimi

До субботы в общей сложности установили 15 близких контактов, с которыми общался первый заболевший работник Rimi. Еще 8 работников пожелали изолироваться по собственному желанию. Руководство сети Rimi поддерживает постоянный контакт с заболевшими и находящимися в изоляции работниками, а также сотрудничает с Национальным центром общественного здравоохранения (НЦОЗ).

Производственные помещения Rimi, в которых работали оба заболевших, были закрыты и полностью продезинфицированы 15 мая. В ночь на субботу был полностью дезинфицирован действующий в Жирмунай торговый центр Rimi.