Коронавирус диагностировали у работника вильнюсского магазина Rimi

Молодой человек, узнав о сложившейся ситуации, решил все выяснить и предать это огласке.

"Обращаюсь в вам, чтобы вы рассказали о действиях одного вильнюсского магазина. Моя мама работает в Rimi на ул. Жирмуну, 64. В пятницу она пришла на работу, но заведующая сказала ей собрать все вещи, поскольку будут проводить дезинфекцию, поскольку у одного работника диагностирован коронавирус. Мамы долгое время не было на работе, никакую дополнительную информацию ей не предоставили, поэтому мы не знаем, точная ли это информация. Возможно, кто-то из работников работал больной, мог заразить коллег или клиентов", – сказал он.

Он также сказал, что его маме сказали, никому об этом не рассказывать, но юноша решил не молчать, ведь одна из крупнейших сетей ведет себя безответственно и, возможно, скрывает информацию.

"Как я понял, сегодня проведут дезинфекцию, поэтому маме и всем работникам отдела сказали идти домой, а завтра прийти и все вымыть. Магазин, кажется, не был закрыт, только служебные помещения", - сказал он.

Портал обратился за комментарием к представителям Rimi. Пресс-секретарь сети Рената Кершене подтвердила информацию о заболевшем работнике.

"COVID-19 установлен у работника производственного отдела Rimi. Он никаких симптомов не чувствовал. Результаты были получены в пятницу утром. Он сдал анализы, воспользовавшись возможностью провериться, которую Минздрав предоставил работникам торговых сетей. Rimi распространил призыв пройти проверку и постоянно напоминает своим работникам о такой возможности", – сказано в комментарии.

Она отметила, что сеть тесно сотрудничает с Национальным центром общественного здравоохранения, муниципалитетом и другими ведомствами.

"Работник, у которого диагностировали COVID-19, не работал с прошлой пятницы, т.е. на центральной кухне его не было. Как только Rimi Lietuva получила информацию, сразу же провела дезинфекцию центральной кухни в Жирмунай. В ночь на субботу дезинфицировали весь торговый центр Rimi. Выявлены работники, которые общались с заболевшим – они по правилам проведут 14 дней в изоляции".