Коронавирус диагностировали у двоих работников Maxima

Женщина находится в самоизоляции. Если потребуется, ей на дом будут доставлять продукты, сообщили представители сети.

"Все работники магазинов Maximа перед началом работы измеряют температуру. Дополнительно температуру работники измеряют и днем. Если они плохо себя чувствуют, ощущают симптомы простуды или гриппа, их просят оставаться дома. Эта женщина работала в пекарне 3, 4 и 5 апреля. 6 апреля она пришла на работу, у нее была температура, поэтому ее направили домой и за дальнейшей помощью", – сказала представитель Maximа Эрнеста Дапкене.

Когда пришли результаты теста, выяснили, что женщина контактировала с 6 работниками. Их сразу же изолировали. Их контакты переданы Национальному центру общественного здравоохранения.

Государственная служба продовольствия и ветеринарии сообщала, что, по данным ВОЗ коронавирус через пищевые продукты не передается.

"Мы сожалеем, что у нашей работницы был диагностирован коронавирус. Мы хотим подчеркнуть, что помещение пекарни после каждого производственного процесса дезинфицируют. Все работники работают в масках, перчатках и головных уборах. Все поверхности в магазинах ежедневно дезинфицируют. После этого случая помещение пекарни дополнительно дезинфицировали, чтобы клиенты чувствовали себя в безопасности. В понедельник мы будем говорить с работниками магазина – если будут такие, кто психологически не готов продолжать работу, им дадут отпуск и предложат побыть дома", – сказала Дапкене.

12 апреля коронавирус диагностировали и у уборщицы клайпедского магазина Maximа на ул. Спортининку, 18. Женщина с 17 марта находилась на больничном. Несмотря на это в магазине проведут дополнительную дезинфекцию.

"Мы считаем, что можно было бы принять решение о том, чтобы работников магазинов проверяли на коронавирус как и врачей, в порядке первоочередности. Так мы при малейшем подозрении могли бы обеспечить безопасность", – сказала Дапкене.