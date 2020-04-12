aA
12 апреля у работницы пекарни магазина Maximа XXX клайпедского ТЦ Banginis диагностировали коронавирус. Образец у нее был взят 10 апреля. На работе женщина была до 6 апреля.
Коронавирус диагностировали у двоих работников Maxima
© DELFI / Kiril Čachovskij

Женщина находится в самоизоляции. Если потребуется, ей на дом будут доставлять продукты, сообщили представители сети.

"Все работники магазинов Maximа перед началом работы измеряют температуру. Дополнительно температуру работники измеряют и днем. Если они плохо себя чувствуют, ощущают симптомы простуды или гриппа, их просят оставаться дома. Эта женщина работала в пекарне 3, 4 и 5 апреля. 6 апреля она пришла на работу, у нее была температура, поэтому ее направили домой и за дальнейшей помощью", – сказала представитель Maximа Эрнеста Дапкене.

Статьи по теме:
В Каунас в течение суток не впустили 3500 автомобилей  (17)
Коронавирус и алкоголь: как не спиться во время карантина  (12)

Когда пришли результаты теста, выяснили, что женщина контактировала с 6 работниками. Их сразу же изолировали. Их контакты переданы Национальному центру общественного здравоохранения.

Государственная служба продовольствия и ветеринарии сообщала, что, по данным ВОЗ коронавирус через пищевые продукты не передается.

"Мы сожалеем, что у нашей работницы был диагностирован коронавирус. Мы хотим подчеркнуть, что помещение пекарни после каждого производственного процесса дезинфицируют. Все работники работают в масках, перчатках и головных уборах. Все поверхности в магазинах ежедневно дезинфицируют. После этого случая помещение пекарни дополнительно дезинфицировали, чтобы клиенты чувствовали себя в безопасности. В понедельник мы будем говорить с работниками магазина – если будут такие, кто психологически не готов продолжать работу, им дадут отпуск и предложат побыть дома", – сказала Дапкене.

12 апреля коронавирус диагностировали и у уборщицы клайпедского магазина Maximа на ул. Спортининку, 18. Женщина с 17 марта находилась на больничном. Несмотря на это в магазине проведут дополнительную дезинфекцию.

"Мы считаем, что можно было бы принять решение о том, чтобы работников магазинов проверяли на коронавирус как и врачей, в порядке первоочередности. Так мы при малейшем подозрении могли бы обеспечить безопасность", – сказала Дапкене.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

В пасхальный период в Литве меняется время работы магазинов (12)

Все крупные торговые сети в Литве сообщают, что 12 апреля...

Перед Пасхой магазины Maxima будут работать дольше (1)

Торговая сеть Maxima сообщает, что в Страстную пятницу и в...

Сравнение цен на яйца в магазинах Литвы: что было в прошлом году (5)

Приближается Пасха , поэтому порта Pricer исследовал...

Памятка о мерах по борьбе с коронавирусом в Литве: что нужно знать? Обновлено (9)

Пандемия коронавируса внесла сумятицу в работу базовых...

TOP новостей

Психолог: если карантин продлится еще месяц, тогда начнется настоящий кризис (100)

Данные опросов показывают, что карантин серьезно...

Полиция предупреждает пытающихся хитрить: ждет штраф и пешее возвращение домой (9)

В Литве все еще ограничено движение между городами,...

Что ждет кафе и рестораны в Литве после карантина - комментарий специалиста (80)

В Литве с введением карантина были закрыты кафе и...

Коронавирус диагностировали у двоих работников Maxima (5)

12 апреля у работницы пекарни магазина Maximа XXX...

Жители Литвы правила не выполняют: на данный момент в разные города не впустили больше 10 000 авто (62)

В субботу полиция Клайпедского округа продолжала...

|Maža didelių žinių kaina