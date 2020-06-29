aA
Распространение вируса. За минувшие выходные в Литве сообщено о семи новых случаев коронавируса. Шесть из них зафиксированы в Вильнюсе, один - в Кедайняй. Также увеличилось число завозных случаев - по данным воскресенья, таких случаев с 1 июня зафиксировано 25.
Коронакризис в Литве: важнейшие новости минувших выходных
© DELFI / Andrius Ufartas

Коронавирусом заразились вернувшиеся на прошлой неделе из США два члена одной семьи, которые спустя пару дней ощутили симптомы болезни. В воскресенье также стало известно о заражении коронавирусом молодого человека, который ездил в Беларусь навестить родственников. Сейчас выясняются его контакты. Между тем в Латвии за выходные подтверждены четыре новых случая, в Эстонии - один.

Статьи по теме:
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 10 млн  (7)
Правда ли, что кондиционеры распространяют коронавирус?  (5)

Угроза для круизного сезона. Клайпедский порт опасается, что сезон круизных судов, который должен был стать рекордно масштабным, в этом году может вообще не состояться из-за пандемии. Подсчитано, что порт из-за этого понесет примерно 0,8 млн евро убытков, а город не получит около 2 млн евро доходов. Представители порта надеются, что если не будет второй волны вируса, то более успешным окажется следующий круизный сезон - для него Клайпедский порт уже зарезервировал 52 судна.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

ЕС собрал 6,15 млрд евро для борьбы с коронавирусом в мире (6)

Собранные деньги планируется потратить на помощь...

Два новых случая коронавируса привезены из США (37)

Из 5 новых случаев коронавируса два были привезены из...

Работник больницы и ребенок заболели коронавирусом, в центре внимания - детсад (6)

За прошедшие сутки коронавирус был обнаружен у...

TOP новостей

Мэр Вильнюса: инициатива парламента не обяжет убрать пляж с Лукишкской площади (25)

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что...

Что делать, если перед вами едет, возможно, нетрезвый водитель (1)

Эксперты в сфере безопасности движения, полиция и сами...

Новый случай коронавируса был привезен из США

За минувшие сутки в Литве диагностировали один случай...

Наблюдатели: повышения радиоактивного излучения в Литве не было (1)

После того, как действующие в Швеции станции на прошлой...

За сутки в Литве подтвержден один случай коронавируса

За минувшие сутки в Литве подтвержден один новый случай...

|Maža didelių žinių kaina