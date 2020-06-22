Коронакризис в Литве: важнейшие новости минувших выходных

Распространение вируса. В выходные дни были подтверждены 6 новых случаев заражения коронавирусом. Четыре из них в Вильнюсском районе и два - в Шяуляйском. Два случая связаны с зарубежными поездками: два члена одной семьи заразились от человека, вернувшегося из России. Четыре заболевания выявлены в Вильнюсе, из них три человека заразились от членов семей, а один – в социальном окружении. Среди заразившихся один учитель, однако, он работал удаленно, и у него были лишь короткие контакты с учениками, которые не считаются опасными. Между тем, в Латвии и Эстонии за минувшие выходные не фиксировалось новых случаев COVID-19.

Штрафы. За три карантинных месяца полиция оштрафовала за несоблюдение требований более 3 тыс. лиц. Заплатившие штрафы в течение двух недель были наказаны минимальной его суммой – 250 евро, а те, вопрос тех, кто запаздывал с уплатой, решаются индивидуально. По словам представителя полиции по связям с общественностью Рамунаса Матониса, чаще всего нарушения касались не соблюдения изоляции, образования групп людей и неношение масок. Также начато 13 досудебных расследований, связанных с нарушением правил борьбы с эпидемиями и инфекционными заболеваниями, предусмотренными в Уголовном Кодексе.

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