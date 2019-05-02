"Не все заведения здравоохранения в стране должным образом подготовлены для реагирования на возможные случаи заболевания корью. Цель встречи - помочь представителям общины врачей подготовиться к таким случаям и как можно точнее делать необходимые шаги для управления ситуацией", – сказала BNS советник главы Минздрава Аурелиюса Вериги Лина Бушинскайте-Шрюбене.

В пресс-конференции, которую организует Национальный центр общественного здоровья, примет участие директор Центральной поликлиники Вильнюса Кястутус Штарас, глава Центра инфекционных заболеваний Сантаришкской клиники Лигита Янчорене, заведующий приемного отделения Линас Светикас, заведующая отделением детских болезней Инга Ивашкявичене, профессор Вильнюсского университета (Кафедра общественного здоровья) Кястутис Жагминас и др.

На конференции представят новейшую информацию о кори в Литве, речь пойдет о причинах распространения заболевания, о том, как обуздать распространение болезни, как изолировать больных корью от других пациентов учреждений здравоохранения и как защитить самих медиков.

Еще одна встреча, посвященная вопросу кори, пройдет 3 мая – в аэропорту проведут учения. Работников служб будут информировать о том, какие действия предпринимать, если сообщают, что в самолете, который должен совершить посадку, находится человек, болеющий корью.

"Эта информация касается в первую очередь персонала аэропорта, это действия, которые остановят распространение болезни. Как такого пассажира вывести из самолета, где его должна ждать скорая, какую помощь оказывать пассажирам, контактировавшим с больным, где их могут осмотреть врачи на территории аэропорта", – сказала Бушинскайте-Шрюбене.