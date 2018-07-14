В этом году ставшее традиционным мероприятие посвящено 85-летию полёта легендарных пилотов Стяпонаса Дарюса и Стасиса Гиренаса над Атлантикой и 100-летию восстановления государственности Литвы, сообщили организаторы.

"По случаю открытия мероприятия в воздух поднимется копия легендарного самолета Lituanica, который авиаспортсмен и авиаконструктор Владас Кянсгайла создал 35 лет назад для съемок фильма "Полет над Атлантикой". Это произведение является гордостью Литовского музея авиации", - сказал директор аэродрома им. С.Дарюса и С. Гиренаса Витас Скучас.

Во время празднования также будут проходить демонстрационные полеты на акробатических, ультралёгких и восстановленных межвоенных самолетах ANBO II. Зрители в небе смогут увидеть и дирижабли, воздушные шары, а также прыжки парашютистов.

Пилоты Роландас Паксас, Альгимантас Жянтялис и Робертас Норейка проведут демонстрационный полет "Крыло к крылу". В честь столетия государства дым самолетов изобразит в небе литовский триколор.

Программа также включает в себя появление самолетов и вертолетов ВВС, полет реактивных самолетов "Baltic Bees" из Латвии, а символическую защиту страны продемонстрируют истребители НАТО.

"Авиалюбители смогут принять участие в обзорных или акробатических полетах, а оставшиеся на земле – осмотреть экспозицию из почти 80 самолетов. Откроет двери и Литовский музей авиации, который поможет углубиться в предысторию авиации", - сказал Йонас Банявичюс, директор компании "Scena", которая организует фестиваль.

Во время мероприятия будет действовать уникальное развлечение – установка "Воздушный туннель" для имитации прыжков с парашютом.

"С помощью мощного вентилятора находящийся в воздушном туннеле человек в течение нескольких минут ощущает ускорение свободного падения. Создаются реальные условия, чтобы испытать ощущение, будто вы выпрыгнули из самолета. Эта услуга - отличная возможность попробовать хлеба парашютистов", - сказал Йонас Банявичюс.

Экспериментальный самолет, управляемый С. Дарюсом и С. Гиренасом, в 1933 году удачно перелетев Атлантический океан, разбился всего в 650 км от цели. В плохих условиях, без радиосвязи и других электронных средств, они летали точнее, чем другие пилоты. Зафиксированный в то время результат второго самого длинного полета открыл путь для создания авиапочты между Америкой и Европой.